إصابة تايجر وودز أسطورة الجولف الأمريكى فى حادث انقلاب سيارة

كتب وكالات

أصيب أسطورة الجولف الأمريكي، تايجر وودز، بجروح بالغة فى حادث انقلاب سيارة خطير ونقل إلى مستشفى محلي، اليوم الثلاثاء، بحسب "سبوتنيك".

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D — MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021

وقال عمدة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس فى بيان: "فى 23 فبراير 2021، فى حوالى الساعة 7:12 صباحا (بالتوقيت المحلي)، استجابت الشرطة لتصادم مرورى لمركبة واحدة، وتم تحديد هوية السائق (وهو الراكب الوحيد) على أنه لاعب الجولف إلدريك تايجر وودز".

وذكر البيان أن مركبة وودز تعرضت لأضرار بالغة، وأنه كان لا بد من إخراجه من السيارة باستخدام معدات إنقاذ "فكوك الحياة" التى تستخدم فى حوادث خطيرة للغاية.

​وذكر البيان أن وودز نقل إلى مستشفى محلى لعلاج جروحه دون الكشف عن حالة إصاباته، لكن وكيله، مارك شتاينبرغ، قال إنه تعرض لإصابات متعددة فى الساق وهو يخضع حاليا لعملية جراحية.