إصابة تايجر وودز أسطورة الجولف الأمريكى فى حادث انقلاب سيارة

أصيب أسطورة الجولف الأمريكي، تايجر وودز، بجروح بالغة فى حادث انقلاب سيارة خطير ونقل إلى مستشفى محلي، اليوم الثلاثاء، بحسب "سبوتنيك".

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D