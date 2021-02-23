اليوم السابع
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إصابة تايجر وودز أسطورة الجولف الأمريكى فى حادث انقلاب سيارة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:37 م
إصابة تايجر وودز أسطورة الجولف الأمريكى فى حادث انقلاب سيارة تايجر وودز
كتب وكالات

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أصيب أسطورة الجولف الأمريكي، تايجر وودز، بجروح بالغة فى حادث انقلاب سيارة خطير ونقل إلى مستشفى محلي، اليوم الثلاثاء، بحسب "سبوتنيك".

وقال عمدة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس فى بيان: "فى 23 فبراير 2021، فى حوالى الساعة 7:12 صباحا (بالتوقيت المحلي)، استجابت الشرطة لتصادم مرورى لمركبة واحدة، وتم تحديد هوية السائق (وهو الراكب الوحيد) على أنه لاعب الجولف إلدريك تايجر وودز".

 

وذكر البيان أن مركبة وودز تعرضت لأضرار بالغة، وأنه كان لا بد من إخراجه من السيارة باستخدام معدات إنقاذ "فكوك الحياة" التى تستخدم فى حوادث خطيرة للغاية.

 

​وذكر البيان أن وودز نقل إلى مستشفى محلى لعلاج جروحه دون الكشف عن حالة إصاباته، لكن وكيله، مارك شتاينبرغ، قال إنه تعرض لإصابات متعددة فى الساق وهو يخضع حاليا لعملية جراحية.

 

 


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