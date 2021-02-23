إصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال مواجهات فى ذى قار بالعراق

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصدر أمني عراقي تأكيده إصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال مواجهات في محافظة ذي قار.

وفى وقت سابق، أكد مصدر أمني عراقي، الإثنين، مقتل وإصابة 31 متظاهرا ورجل أمن خلال صدامات ومظاهرات ومواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مصدر أمني عراقي، إن متظاهر قتل وأصيب عدد أخر من المتظاهرين خلال صدامات مع القوات الأمنية، وأضاف مصدر أمنى عراقى، أن 12 رجل أمن أصيبوا أيضا خلال الصدامات.

وشهدت محافظة ذي قار تظاهرات اليوم تطالب بإقالة المحافظ ومحاسبة قتلة المتظاهرين.