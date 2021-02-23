إذاعة الجيش الإسرائيلى: حكومة نتنياهو قررت تجنب إعلان خلافاتها مع إدارة بايدن بشأن إيران

كتب أحمد عرفة

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قررت تجنب إعلان خلافاتها مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق حذرت صحيفة تديرها الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء من أن التصرفات المبالغ فيها في الخلاف النووي مع الغرب قد تؤدي إلى عزلة البلاد بعد أن أوقفت طهران عمليات التفتيش المفاجئ التي يجريها مفتشو الأمم المتحدة.

وقال كاظم غريب آبادي مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن بلاده أوقفت تنفيذ ما يُعرف باسم البروتوكول الإضافي في منتصف ليل أمس الاثنين. وكان الاتفاق يسمح للوكالة بإجراء عمليات تفتيش تخطر إيران بها قبل وقت قصير.