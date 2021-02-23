اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية بضمان محل الإقامة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:00 ص
إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية بضمان محل الإقامة النيابة العامة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل متهم بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالاشتراك مع جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومى.

ووجهت النيابة للمتهم "م.م" بالقضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


انضمام لجماعة إرهابية

إخلاء سبيل متهم

نشر أخبار كاذبة

امن الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة سائقين للنيابة العامة عقب ثبوت تعاطيهما المخدرات أثناء القيادة بسوهاج

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:37 ص

إحالة سائق للنيابة العامة بسوهاج عقب ثبوت تعاطيه المخدرات أثناء القيادة

الخميس، 18 فبراير 2021 09:23 ص

النيابة العامة تغلق اليوم باب تلقى طلبات الراغبين من موظفى الدولة فى العمل بإداراتها

الخميس، 18 فبراير 2021 04:00 ص

النيابة العامة تودع الكتابة اليدوية في تحقيق القضايا.. النائب العام يعلن التزام جميع النيابات بكتابة التحقيق إلكترونيا خلال 2020.. وبرنامج "العدالة الجنائية" يتيح لقادة النيابة متابعة سير التحقيقات بصورة فورية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة