إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية بضمان محل الإقامة

كتبت أمنية الموجى

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل متهم بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالاشتراك مع جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومى.

ووجهت النيابة للمتهم "م.م" بالقضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.