اليوم السابع
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إحالة 4 متهمين للجنايات بتهمة تأسيس منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين إلى تركيا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:33 م
إحالة 4 متهمين للجنايات بتهمة تأسيس منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين إلى تركيا محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة بإحالة 4 متهمين من محافظة أسيوط والمنوفية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتأسيس منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين إلى تركيا.

جاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة شرق القاهرة، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب الأول للراغبين فى الهجرة، ويتولى المتهم الرابع توفير تأشيرات السفر، ويتولى الثاني والثالث إيواء المهربين بدولة تركيا لتسهيل جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ 80 ألف جنيه للمهاجر الواحد.

كما ارتكب المتهمون جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المواطن "إبراهيم. ح. ع. ك"، بطريق غير مشروع إلى دولة اليونان عبر دولة تركيا، إلا أنه أوقفت جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، حيث تم ضبط المهاجر والمتهم الرابع حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.


إحالة 4 متهمين

محكمة الجنايات

منظمة إرهابية

تهريب المهاجرين

تركيا

هجرة غير شرعية

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