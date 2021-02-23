اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أولى جلسات محاكمة أخطر مزور تراخيص بناء في المعادي اليوم

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:00 ص
أولى جلسات محاكمة أخطر مزور تراخيص بناء في المعادي اليوم محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة أخطر مزور للتراخيص التي تصدرها الأحياء في القضية رقم 3222 لسنة 2019.

 
 
وأحالت النيابة العامة المتهم "ك.ا" في اتهامه بالتزوير في التراخيص التي تصدرها الأحياء، بعد إصدارها أمراً بالمنع من مغادرة البلاد وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر والقبض عليه فور محاولته الخروج من البلاد .
 
 
وخاطبت النيابة العامة نقابة المحاميين بمنع المذكور من ممارسة المهنة لارتكابه العديد من الجرائم حيث تضمنت أخر جرائم، الاستيلاء على مبالغ مالية من شركة "تكنو ويف للتجارة"،  علي زعم أنها رسوم ومصاريف لإصدار هذه التراخيص،  وعندما شك المجني عليه ممثل الشركة في الأوراق التي أحضرها المتهم تقدم ببلاغ للنيابة العامة من المحامي سمير صبري،  والتي حققت في الواقعة وأحالت الأوراق للطب الشرعي والذي ثبت في تقرير الطب الشرعي بأن جميع الأختام والتوقيعات المنسوبة مزورة، وعلي ذلك صدر قرار بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات .

تراخيص البناء

تزوير تراخيص البناء

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة