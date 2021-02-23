أهالى ضحايا مركب مريوط بالإسكندرية ينتظرون تصاريح الدفن أمام مستشفى العامرية

يتواجد أهالى ضحايا مركب مريوط بالإسكندرية أمام مشرحة مستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية فى انتظار تصاريح الدفن من النيابة وإنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن.
وقال مسعد هوارى، أحد أقارب الضحايا، إن الدفن سيكون فى مقابر العائلة بالهوارية بعد صلاة العصر اليوم.
وأضاف أن العائلة تنتظر استخراج باقى الجثامين لدفنهم فى وقت واحد، موضحا أنه فى حالة عدم استخراج باقى الجثامين اليوم سيتم دفن الجثامين الـ9 لعدم تحملهم البقاء فى الثلاجات.
كانت قوات الإنقاذ النهرى وعدد من الغطاسين المتطوعين، استكملوا، صباح اليوم الثلاثاء، البحث عن ضحايا جدد، فى حادث غرق المركب الترفيهى ببحيرة مريوط بمدينة برج العرب،كما تم الدفع بـ2 لانش إضافى للبحث عن الضحايا، وتخصيص 4 مستشفيات لاستقبال المصابين والجثامين.
كما انتقلت النيابة العامة لموقع حادث غرق مركب بحيرة مريوط غرب الإسكندرية والذى أسفر عن مصرع وإصابة 20 شخصا، لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان، واستكملت سؤال المصابين وأهالى المتوفين فى مستشفى العامرية.
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