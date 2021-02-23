أهالى ضحايا مركب مريوط بالإسكندرية ينتظرون تصاريح الدفن أمام مستشفى العامرية

الإسكندرية أسماء على بدر

يتواجد أهالى ضحايا مركب مريوط بالإسكندرية أمام مشرحة مستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية فى انتظار تصاريح الدفن من النيابة وإنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن.

وقال مسعد هوارى، أحد أقارب الضحايا، إن الدفن سيكون فى مقابر العائلة بالهوارية بعد صلاة العصر اليوم.

وأضاف أن العائلة تنتظر استخراج باقى الجثامين لدفنهم فى وقت واحد، موضحا أنه فى حالة عدم استخراج باقى الجثامين اليوم سيتم دفن الجثامين الـ9 لعدم تحملهم البقاء فى الثلاجات.

الأهالى فى انتظار تصاريح الدفن