اليوم السابع
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أنت الخاسر الأول من سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:30 ص
أنت الخاسر الأول من سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل محطة محولات كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يتعرض مرفق الكهرباء و الطاقة المتجددة لخسائر مالية و فنية ضخمة نتيجة قيام بعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائي، وهو ما يؤثر فى النهاية على مستوى الخدمة التى يحصل عليها المواطن.
 
ويرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن  بعض الخسائر التى تتعرض لها الدولة نتيجة سرقات التيار الكهربائي، وهى كالآتى:
 
1- زيادة نسبة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء، وهى التى تحدث نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون الحصول على قيمتها.
 
2- تتعرض الشبكة القومية لمشاكل فنية نتيجة وجود أحمال اضافية عليها "السرقات" غير معروفة لدى شركات توزيع الكهرباء.
 
3- تتكبد الدولة خسائر مالية ضخمة بشكل سنوي، وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي.
 
4-التأثير علي مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

سرقات التيار الكهربائي

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