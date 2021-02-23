وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمير دولة الكويت تلقي الرسالة خلال استقباله اليوم عضو المكتب السیاسي الأعلى ورئیس مكتب الشؤون الخارجیة للجنة المركزیة فى الحزب الشیوعى الصینى الحاكم یانغ جیتشي.
 