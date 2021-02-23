أمطار متوسط ببنى سويف.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)

بنى سويف هانى فتحى

شهدت اجزاء من محافظة بنى سويف سقوط أمطار متوسطة على اغلب أنحاء المحافظة سبقتها عاصفة ترابية، حيث رفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

من جانبها أنهت محافظة بنى سويف استعدادها لموسم الشتاء وسقوط الأمطار من خلال مجموعة من الإجراءات التى اتبعتها المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث أعلن المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف رفع حالة الطوارئ استعداداً لموسم الامطار هذا العام.

وأضاف المهندس أحمد صحصاح، أن الشركة بعمل حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مناطق المحافظة والتي يبلغ إجمالى أطوالها حوالي 1015 كم، بالإضافة الي المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة.