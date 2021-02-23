أمطار غزيرة وثلوج فى قرية جلبانة شرق قناة السويس.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهدت قرى مركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية موجة من الطقس السيئ وخاصة قرية جلبانة الواقعة على الحدود بين محافظة الإسماعيلية ومحافظة شمال سيناء والتى سقطت عليها الثلوج وانتشر الثلج فى شوارع وميادين وزراعات القرية.

من جانبهن أكد اللواء عمر أدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أن فرق التدخل السريع وسيارات الوحدات المحلية انتشرت بالشوارع والميادين لشفط مياه الامطار، وإزالة آثار الأمطار والمرور على القطاعات الخدمية بالمدينة والقري بالقنطرة شرق.

كما وجه رئيس المركز والمدينة بالمرور على أعمدة الإنارة من خلال قسم الكهرباء بالوحدة المحلية واستمرار تواجد فرقة التدخل السريع بقيادة المهندس محمد علي نائب رئيس المركز والمدينة علي مدار اليوم للتدخل الفوري في حالة الاحتياج، كما تابع رئيس المركز والمدينة ونائب رئيس المركز والمدينة الاحوال بالقرى

وقال أحمد حمود رئيس قرية جلبانة إن القرية تعرضت لأمطار مصحوبة بالثلج ولطبيعة الأرض الرملية بالقرية لتوجد تجمعات مياه ولا توجد أي آثار بالمنازل.

وأضاف محمد السيوفي رئيس قرية التقدم، أن الأمطار خفيفة بالقرية ولا توجد أي آثار سلبية للآن.

وأشار محمد صابر، رئيس قرية الأبطال، إلى أن الأمطار خفيفة بالقرية ولا توجد أى آثار سلبية بالقرية ويتم المرور طوال اليوم على المرافق وخاصة على أعمدة الكهرباء.

وقال محمد عبدالسلام، رئيس قرية السلام، إن القرية تعرضت لأمطار خفيفة ولا توجد أى تجمعات مياه لطبيعة الأرض الرملية، وكذلك يتم المرور على المرافق طوال اليوم وإعلان حالة الطوارئ بجميع القرية طوال فترة الطقس السيئ.

تساقط الثلوج

الثلوج

سحب مياه الأمطار