أمطار غزيرة وانخفاض شديد فى درجة الحرارة ببورسعيد.. فيديو

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً من محافظة بورسعيد، منذ قليل، لرصد حالة الطقس السيئ التي تضرب عدد من المحافظات، والأجواء شديدة البرودة التي تتعرض لها المحافظة، ورغم ذلك لم تتأثر حركة الملاحة لقناة السويس.

وتجولت كاميرا "اليوم السابع"، بأحياء بورسعيد المختلفة، وخاصة أمام شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، والذي لم يشهد تواجد للمواطنين، بالتزامن مع حالة الطقس غير المستقرة التي تضرب المحافظة متمثلة في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح متوسطة، يصاحبهما غيوم كثيفة بسماء المدينة.

ولم تتأثر حركة الملاحة، وسجلت موانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التداول، رغم سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

كما أغلقت أكثر المحال التجارية أبوابها، وتوقفت حركة الصيد بشتي سواحل البحر الأبيض المتوسط، وظهرت حالة ضبابية في الجو تحول من الرؤية.

وأصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.