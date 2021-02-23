اليوم السابع
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أمطار رعدية تضرب الشرقية والمحافظة تدفع بسيارات شفط المياه للشوارع.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:15 م
أمطار رعدية تضرب الشرقية والمحافظة تدفع بسيارات شفط المياه للشوارع.. صور
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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شهدت عدد من المدن فى محافظة الشرقية سقوط أمطار مصحوبة برعد وبرق، مما تسبب فى ارتباك حركة المرور واحتماء المارة تحت وجهات المنازل ومظلات المحال.

 

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم عقد غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة سقوط الأمطار، موضحًا أن معدات وسيارات المراكز جاهزة لشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والشوارع داخل المدن سواء الرئيسية أو الفرعية.

 

وأضاف المحافظ لـ"اليوم السابع"، أن رؤساء المدن قاموا بالمرور على الشوارع الرئيسية، وإصلاح التالف من أعمدة الكهرباء وتغيير الأسلاك المكشوفة بأسلاك معزولة حتى لا تصعق المواطنين بسبب مياه الأمطار.

 
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