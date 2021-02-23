اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أمطار خفيفة بمناطق القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:23 م
أمطار خفيفة بمناطق القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية امطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مناطق متعددة من محافظتى القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار خفيفة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، فيما شهدت الحركة المرورية انسيابا على كافة المحاور والميادين.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يكون طقس الثلاثاء، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس  مائل للبرودة على السواحل، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة قد تغير أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.

 

 


اخبار الحوادث

إدارة المرور

الحماية المدنية

محاور القاهرة والجيزة

هطول امطار

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة