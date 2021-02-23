أمطار خفيفة بمناطق القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

شهدت مناطق متعددة من محافظتى القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار خفيفة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، فيما شهدت الحركة المرورية انسيابا على كافة المحاور والميادين.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يكون طقس الثلاثاء، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة قد تغير أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.