أمريكا تفرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار بسبب الانقلاب

رويترز

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار بسبب انقلاب الأول من فبراير.

ودعا معارضو الانقلاب العسكرى فى ميانمار إلى إضراب عام والمزيد من الاحتجاجات فى الشوارع فى الوقت الذى هددت فيه السلطات بأن المواجهة قد تودى بحياة آخرين بعد مقتل محتجين اثنين من المتظاهرين فى مطلع الأسبوع.

وعلى الرغم من نشر عدد أكبر من القوات والتعهد بإجراء انتخابات جديدة فقد أخفق قادة الجيش فى وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدنى المستمرة منذ أكثر من أسبوعين والتى تطالب بالتراجع عن انقلاب الأول من فبراير والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.

ولم يؤد قتل محتجين اثنين بالرصاص فى مدينة ماندالاى ثانى كبرى مدن ميانمار إلى إحباط المحتجين يوم الأحد عندما خرجوا مرة أخرى بعشرات الآلاف هناك وفى يانجون كبرى مدن ميانمار.