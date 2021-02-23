ألمانيا تفتح تحقيقا حول تورط قطر فى تمويل إرهاب حزب الله والحوثيين

كتب- هاشم الفخراني

كشفت الصحفية الأمريكية إيرينا تسوكرمان عن قيام السلطات الألمانية بفتح تحقيق جنائى ضد محامى تورط فى التستر على تمويل قطر لـ حزب الله والحوثيين.

وأوضحت "تسوكرمان"على صفحتها عبر "تويتر"، تفاصيل تحقيق جنائى فى مكتب المدعى العام فى برلين يتطرق إلى تورط قطر فى تمويل الميليشيات الإيرانية، حيث كشفت عن شكوى جنائية جديدة ضد مارتن إيناكر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة wpmeuroco ، التي يقع مقرها الرئيسي في برلين، وهي شركة ألمانية تقدم الاستشارات في مجالات الأعمال والإعلام والسياسة، أن إيناكر، كان يعمل لصالح إمارة قطر من أجل التستر على دورها فى تمويل حزب الله.

وسهل إيناكر الاتصالات التى أدت إلى لقاء عميل ألمانى يدعى جيسون جي، والذي حصل على وثائق تثبت تمويل قطر لحزب الله والحوثيين، مع سفير قطر في بروكسل، حيث التقى جيسون جي بالسفير في مناسبات عديدة وتوصل إلى اتفاق بشأن دفع 750 ألف يورو مقابل الوثائق التي تكشف عن التمويل القطري حزب الله، وحصل إيناكر على 300 ألف يورو لدوره في تسهيل هذا الترتيب.

وحسب تسوكرمان، المعروف أن النيابة العامة في نيويورك تسعى حاليا للحصول على معلومات حول محتوى الادعاءات ضد قطر. وتشمل هذه المزاعم تهريب أسلحة لدعم الحوثيين في حرب اليمن، والتي شارك فيها أحد أفراد عائلة آل ثاني المالكة في التمويل.