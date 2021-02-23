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أقارب ضحايا مركب مريوط يروون التفاصيل على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو لايف

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:54 م
أقارب ضحايا مركب مريوط يروون التفاصيل على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو لايف مريوط بالأسكندرية ـ صورة أرشيفية
الأسكندرية - جاكلين منير

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أجري "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مع بعض اقارب ضحايا مركب مريوط الغارق في الأسكندرية، للوقوف علي تفاصيل الحادث.

وبلقائنا مع أحمد عوض، أحد أقارب ضحايا مركب مريوط بالأسكندرية، أكد أن العائلة لديها 9 ضحايا خرجوا من المياه من بينهم 5 وفيات و 4 مصابين.

وأوضح "عوض"، أنه لدينا 5 أقارب من أبناء عمومتنا بالمياه مفقودين، ولكن مازال البحث عنهم جاري وهناك تعاون تام بين جميع الجهات المعنية لإنقاذ باقي الضحايا.

وروي أحد أقارب الضحايا عن أسباب وقوع الحادث، قائلاً "هم كانوا رايحين يتفسحوا ودخلوا الميه علي مرتين عشان عددهم كان كبير، ولما خلصوا رجعوا علي مرة واحدة".

وأشار إبن عمهم "عبدالقادر"، إلي أنه كانوا في فسحه يسمونها "زرده"، وهي قضاء اليوم بمنطقة في إحدى الجزر وتسوية الأطعمه بها.

وأضاف أشرف فرحات، أحد الأقارب أيضاً، أن الزرده هي عبارة عن يوم توفيهي تتجمع فيه العائلة، موضحاً انهم حين عودتهم اصطدم المركب بقطعة خشبية في المياه تسمي" زاوية"  وهي خاصه بالصيادين فانقلب المركب.

وكانت قوات الإنقاذ النهرى وعدد من الغطاسين المتطوعين، استكملوا، اليوم الثلاثاء، البحث عن ضحايا جدد، فى حادث غرق المركب الترفيهى ببحيرة مريوط بمدينة برج العرب، كما تم الدفع ب2 لانش إضافي للبحث عن الضحايا، وتخصيص 4 مستشفيات لإستقبال المصابين والجثامين.

كما إنتقلت النيابة العامة لموقع حادث غرق مركب بحيرة مريوط غرب الإسكندرية والذى أسفر عن مرع وإصابة 20 شخصا، لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان، واستكملت سؤال المصابين وأهالي المتوفين في مستشفى العامرية.

وشهدت منطقة برج العرب غرق مركب، وفى التحقيقات الأولية للنيابة فإن الحادث أسفر عن إصابة ومصرع 20 شخصا، فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين.

ويتلقى 6 أشخاص أصيبوا فى الحادث  العلاج بمستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية، بينما تم انتشال عدد من جثامين، فيما لا يزال آخرين فى عداد المفقودين يجرى البحث عنهم من جانب قوات الإنقاذ النهرى.


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