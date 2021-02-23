أعمال مكثفة لرفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح - صبرى غانم

أجرى المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، جولة جولات ميدانية، فى شوارع مدينة الإسماعيلية لمتابعة تجمعات مياه الأمطار، ورفعها من خلال سيارات شفط المياه.

وشارك مركز ومدينة الإسماعيلية فى شفط وسحب المياه من ميدان الممر ومن أمام المدرسة المعمارية وتم فتح الطريق وذلك لتحقيق السيولة المروية بالطرق والميادين الرئيسية.

كما قام نائب محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة للتأكد من تفعيل الخطة الاستراتيجية لمحافظة الإسماعيلية للتعامل مع أي تجمعات للمياه خلال تقلبات الطقس السيئ، وذلك بالتعاون المشترك بين مركز ومدينة الإسماعيلية والحماية المدنية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

كما قام مركز ومدينة القنطرة شرق بإزالة آثار الأمطار من الشوارع وأماكن تجمع المياه ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القرى التابعة لها لمنع حدوث تجمعات المياه ومواجهتها أولاً بأول.

وأكد محافظ الإسماعيلية استمرار التواصل بين غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية للتعامل مع أى مستجدات، وتجهيز نقاط للتمركز لنشر معدات شفط المياه لمواجهة التقلبات الجوية .

وأعلنت محافظة الإسماعيلية عن أرقام غرف العمليات بالمحافظة 3380240/ 3380241 / والخط الساخن من أي محمول 114.

وأعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، استمرار انتشار سيارات شفط المياه " الفاكيوم والنافوري"، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة الأمطار أو السيول والتغيرات المناخية.

فيما أكد اللواء عبد الحميد عصمت، متابعته المستمرة لحظة بلحظة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاثة، تمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي امتلأت بالمياه، مؤكداً على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، وتوفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة لخدمة مواطني إقليم القناة.

وأشار "عصمت"، أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، والذين تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية سقوط أمطار في أماكن متفرقة وتم التعامل معها بشكل سريع، ولم تتأثر حركة سير السيارات بالشوارع نتيجة تلك الأمطار، وذلك نظراً للتعامل السريع والفوري من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، كما شهدت محافظة بورسعيد استقرار الأحوال الجوية ، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار بالمحافظة، بينما شهدت محافظة السويس، أمطار متوسطة لم ينتج عنها اى تجمعات للمياه، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار.