اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:38 م
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أسعار النفط تسجل 66.32 دولار لبرنت و62.62 دولار للخام الأمريكي

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 66.32 دولار لبرنت و62.62 دولار للخام الأمريكي نفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم، 66.32 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 1.08 دولار أو ما يوازي 1.7%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.62 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 92 سنتا أو ما يوازي  1.5%. 
 
وقفزت أسعار النفط ما يزيد عن دولار اليوم، إذ تلقت الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 وانخفاض الإنتاج إذ تعود الإمدادات الأمريكية ببطء بعد طقس متجمد في تكساس أوقف إنتاج الخام في الأسبوع الماضي وقالت مصادر وفقا لرويترز إن منتجي النفط الصخري في جنوب الولايات المتحدة قد يستغرقون ما لا يقل عن أسبوعين لاستئناف إنتاج ما يزيد عن مليوني برميل يوميا من الخام بسبب برودة الطقس، إذ يتباطأ التعافي بفعل خطوط الأنابيب المتجمدة وانقطاعات إمدادات الكهرباء.
 
رفع جولدمان كوموديتيز ريسيرش توقعاته لسعر نفط برنت الخام عشرة دولارات للربعين الثاني والثالث من 2021، مشيرا إلى توقعات أقل للمخزونات، وارتفاع هوامش تكلفة استئناف أنشطة المنبع وتدفقات على المضاربة ويتوقع البنك الأمريكي أن تبلغ أسعار برنت 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 60 دولارا توقعها في السابق وأن تصل إلى 75 دولارا في الربع الثالث من 65 دولارا في السابق.
 
 
 

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