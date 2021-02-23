اليوم السابع
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خالد صلاح
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أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو وكرتونة البيض بـ 39 جنيها

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:25 ص
أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو وكرتونة البيض بـ 39 جنيها دواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23-2-2021  استقرارا بالسوق المحلى وذلك في ظل زيادة الإنتاج المحلى للدواجن والبيض. 
 
وقال أسامة السعيد صاحب محل دواجن إن سعر كيلو الدواجن يتراوح بين 25-28  جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن سعر الدواجن البلدى يترواح سعر المستهلك بين 33-37 جنيها للكيلو فيما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.  
 
وأضاف السعيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن كرتونة البيض تتراوح بين 39-42 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى بين 44-47 جنيها للكرتونة. 
 
 
 
 
 
 

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