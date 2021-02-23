أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو وكرتونة البيض بـ 39 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23-2-2021 استقرارا بالسوق المحلى وذلك في ظل زيادة الإنتاج المحلى للدواجن والبيض.

وقال أسامة السعيد صاحب محل دواجن إن سعر كيلو الدواجن يتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن سعر الدواجن البلدى يترواح سعر المستهلك بين 33-37 جنيها للكيلو فيما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأضاف السعيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن كرتونة البيض تتراوح بين 39-42 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى بين 44-47 جنيها للكرتونة.