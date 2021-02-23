أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23-2-2021

كتب أحمد حمادة

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23-2-2021.

وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد ارتفاعه خلال الجلستين الماضيتين، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.946 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهى؛ الدلتا للسكر، وبنك الكويت الوطني-مصر، والملتقى العربي للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات، وبي انفستمنتس القابضة، ومجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبور للاستثمار العقاري، جولدن تكس للأصواف، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مصر للأسواق الحرة،و الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وريكاب للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، القاهرة للخدمات التعليمية، العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية لاستصلاح الأراضي، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

البورصة تخسر 5.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد ارتفاعه خلال الجلستين الماضيتين، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.946 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 759.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.4 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.6%، والعرب على 5.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 7.5 مليون جنيه، 218.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 151 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 29.5 مليون جنيه، 38.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 11416 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 14051 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 4388 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2370 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3391 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 1346 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 129 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 41.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.09%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 22.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.78%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 11.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.90%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 7.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 47.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.80%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 13.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.50%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 53.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.39%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 1.156 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.37%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 8.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.20%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.98%.