اليوم السابع
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أبرزها ارتداء ملابس تنكرية.. 10 معلومات عن عيد المساخر اليهودى

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:44 م
أبرزها ارتداء ملابس تنكرية.. 10 معلومات عن عيد المساخر اليهودى عيد المساخر
كتب - هاشم الفخرانى

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تحتفل إسرائيل، مساء غد الأربعاء، بعيد المساخر اليهودى، وسط قيود فيروس كورونا المتمثلة فى تحديد حركة الإسرائيليين فى العديد من المدن، مع تطبيق الغرامة حال عدم ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى، وفيما يلى أهم 10 معلومات عن عيد المساخر.

 

يعتبر عيد المساخر "بوريم" العيد اليهودى الأكثر حيوية وشعبية

 

عيد المساخر
عيد المساخر

 

يخلد هذا العيد محاولة إبادة هامان كبير الوزراء فى الإمبراطورية الفارسية القديمة لليهود خلال تواجدهم فى العراق.

 

مساخر
مساخر

 

وبمرور الوقت أصبح عيد المساخر احتفالا يهوديًا بخلاص اليهود وإفشال مؤامرة الإبادة.

 

ويرتدي اليهود الملابس التنكرية وتغطية الوجه بالألوان الساخنة.

عيد المساخر
عيد المساخر

 

وفى اليوم الذى يصادف قبل عيد المساخر بيوم واحد يحل يوم صوم يعرف بـ"صوم إستير" ويمتد الصوم من الفجر حتى غروب الشم.

 

 تتلى خلاله صلوات خاصة وتتم قراءة نصوص من التوراة في نطاق الصلاة التى تقام فى المعبد.

 

ومن التقاليد اليهودية أن يأتى الأطفال إلى المعبد وهم يرتدون الأزياء التنكرية.

 

وخلال تلاوة سفر إستير فى التوراة، وكلما يرد ذكر اسم هامان، يقوم المصلون بإثارة الضوضاء بأعلى صوت على قدر المستطاع بهدف محو اسمه.

 

وفى هذا العيد يتبادل اليهود الهدايا فضلًا عن إقامة مأدبة احتفالية.

 

وبعد ظهر يوم العيد يزورون الجيران والأصدقاء لإعطائهم سلالاً من أنواع الطعام، أهمها معجنات صغيرة مثلثة الشكل محشوة بالخشخاش أو بحشوات أخرى معروفة باسم "آذان هامان".


عيد المساخر

البوريم

اليهود

إسرائيل

القدس

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