3 ميداليات تذكارية لبابوات الكنيسة من مصلحة سك العملة.. صور

كتب مايكل فارس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم عن صدور 3 ميداليات تذكارية لكل من البابا كيرلس والبابا شنودة الثالث والبابا تواضروس الثانى من قبل مصلحة الخزانة وسك العملة.

الأولى ميدالية تذكارية للقديس البابا كيرلس السادس، سُكَت ببورتريه شخصى لقداسته مدون عليه اسمه باللغة القبطية فى الوجه، وفى ظهرها إحدى أشهر الآيات التى كان يرددها وهي: "صلوا كل حين"، بجانبها صورة للكاتدرائية المرقسية التى تأسست فى عهده.



البابا كيرلس



ميداليه البابا كيرلس

الميدالية الثانية للمتنيح البابا شنودة الثالث، وهى عبارة عن بورتريه شخصى له مدون عليه اسمه باللغة القبطية، وعلى الظهر إحدى عباراته الشهيرة وهى: "مصر وطن يعيش فينا"، وصورة للمقر الباباوى الذى تأسس فى عهده.



ميدالية تذكارية للبابا شنودة



ميدالية البابا شنودة

والميدالية الثالثة لقداسة البابا تواضروس الثانى، من قبل مصلحة سك العملة، مشيرة فى بيان له إلى أنها عبارة عن بورتريه شخصى، وعلى الظهر صورة لكاتدرائية ميلاد المسيح وآية "أحبوا بعضكم بعضًا" التى يستخدمها قداسته كثيرًا.



ميدالية تذكارية ثالثة للبابا تواضروس (1)