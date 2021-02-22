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3 ابريل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"خلية المتفجرات بالساحل"

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:39 م
3 ابريل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"خلية المتفجرات بالساحل" محكمة النقض - ارشيفية
كتب علاء رضوان

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حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 3 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات بالساحل.
 
وحددت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي لنظر الدعوي.
 
 
أسندت النيابة العامة للمتهمان الأول والثاني: انضموا لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.
 
شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن أمد المتهم الثاني رفقه الأول بعبوات مفرقعة، لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها، تحقيقا لأغراض جماعتهم.
 
وننقلها المتهم الأول لاستعمالها في ارتكاب إحدى العمليات العدائية إلا أن العبوة انفجرت لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وأحدث انفجارها موت المجني عليه الطفل عبد الله سامح سيد.
 
شرعا في استعمال عبوات مفرقعه استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، وأحدث انفجارها ضرر وتلفيات بأموال المجني عليها نبيلة عبد العزيز.
 
المتهمون من الثالث وحتى الأخير: شاركوا في الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء.
 
المتهمون جميعا حازوا وأحرزوا مواد فرقعه وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختص.
 
المتهمان الرابع والخامس أعنا المتهم الثالث على الفرار من وجه القضاء، حال علمهم بارتكابه الجناية موضوع الاتهام، بان مكناه من الهرب فيما أخفى المتهم الرابع العبوات الفرقعة حيازته.

الاخوان الارهابية

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