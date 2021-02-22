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25 فبراير بدء تلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد دفعة 2020 بمجلس الدولة

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:08 ص
25 فبراير بدء تلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد دفعة 2020 بمجلس الدولة مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021.
 
وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
 
1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد
 
2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني
 
3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة
 
4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس
 
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة
 
6- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الالكتروني علي موقع مجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021.
 
 
 

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