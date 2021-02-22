​"الجنايات" تقضى ببراءة متهم بتزوير محررات للاستيلاء على أموال بنك في المعادى

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، ببراءة متهم بالاشتراك مع آخرين بتزوير محررات وأختام رسمية، للاستيلاء على أموال فرع أحد البنوك في المعادى.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، وأشرف عبد الوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.