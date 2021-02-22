اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

​"الجنايات" تقضى ببراءة متهم بتزوير محررات للاستيلاء على أموال بنك في المعادى

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:32 م
​"الجنايات" تقضى ببراءة متهم بتزوير محررات للاستيلاء على أموال بنك في المعادى محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، ببراءة متهم بالاشتراك مع آخرين بتزوير محررات وأختام رسمية، للاستيلاء على أموال فرع أحد البنوك في المعادى. 

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، وأشرف عبد الوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.
 
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "إيهاب.ع" بالاشتراك مع آخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة، في تزوير محرر منسوب إلى أحد الشركات المساهمة المصرية وهما «كشف حساب منسوب صدوره لبنك عودة فرع نادي الشمس»، بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة وتقليد أختام منسوبة لأحد البنوك، للاستيلاء على أموال البنك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهام البنك بواقعة مزورة بأن قدما للبنك المحرر المزور، مع علمهما بتزويره.

تزوير محررات رسميه

تزوير

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

أخبار المحاكم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة