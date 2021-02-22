وفاة طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله في البلينا جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى طفلا في الثامنة من العمر جثة هامدة، عقب تعرضه لصعق كهربائى بسبب ملامسة يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية أثناء لهوه بالمنزل بدائرة المركز.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة طفل عقب تعرضه لصعق كهربائى أثناء لهوه بالمنزل في دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أسامة طنطاوى وكيل الفرع، والرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة مباحث المركز بوصول الطفل محمد ص ع ا 8 سنوات تلميذ ويقيم بناحية الغابات دائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزى" جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي.

بالإنتقال وسؤال والدته المدعوة حنان م ع ا 33 سنة ربة منزل - وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته ولم تتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة .