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وضع اسم الشهيد ياسر عصر على مجمع مدارس طوخ تخليدا لبطولاته.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:14 م
وضع اسم الشهيد ياسر عصر على مجمع مدارس طوخ تخليدا لبطولاته.. صور اسم الشهيد ياسر عصر على مجمع مدارس طوخ
القليوبية - إبراهيم سالم

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قامت إدارة طوخ التعليمية بالقليوبية، بوضع لافتة تحمل اسم الشهيد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة للنقل والمواصلات بوزارة الداخلية السابق، على مجمع مدارس طوخ للتعليم الأساسي، التابع لإدارة طوخ التعليمية، تقديرا لشجاعته وبطولته.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد أصدر القرار رقم 72 لسنة 2021، بإطلاق اسم اللواء الشهيد ياسر حسن عصر وكيل الإدارة العامة للنقل والمواصلات بوزارة الداخلية، على مجمع مدارس طوخ للتعليم الأساسي، التابع لإدارة طوخ التعليمية، تقديرا لشجاعته وبطولته؛ حيث استُشهد وهو يمنع حريقا كاد يودي بحياة المواطنين داخل محطة مترو مسرة بالقاهرة.

واستُشهد اللواء ياسر عصر، خلال تدخله مع للسيطرة على حريق شب في هواية داخل محطة مسرة على خط مترو أنفاق شبرا الخيمة، ولم ينظر الشهيد إلى رتبته، فسارع بالمساعدة في إخماد الحريق، إلا أنه استشهد إثر سقوطه داخل الهواية، بينما تم إنقاذ المئات من ركاب المترو، من امتداد الحريق إلى باقي أجزاء المحطة.

ووجهت أسرة الشهيد، وعلى رأسهم زوجته، الشكر للمحافظ على تخليد ذكرى الشهيد، وإطلاق اسمه على مدرسة بمركز طوخ، مؤكدين أن الشهيد يعد رمزا لكل ضباط الشرطة الذين يقدمون أرواحهم للدفاع عن الوطن.

اللواء ياسر عصر

اللواء ياسر عصر

 

لافتة اسم الشهيد ياسر عصر على مجمع مدارس طوخ
لافتة اسم الشهيد ياسر عصر على مجمع مدارس طوخ

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