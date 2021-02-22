اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن تسعى لتمديد الاتفاق النووي مع إيران وتعزيزه

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:40 م
وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن تسعى لتمديد الاتفاق النووي مع إيران وتعزيزه أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
رويترز

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستسعى لتعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران والذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي.

وقال بلينكن في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف "سنسعى أيضا من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعزيرها والتصدي لمباعث القلق الأخرى مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها".

وأضاف في إشارة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عقد مديرها محادثات في إيران في مطلع الأسبوع "وينبغي لإيران الامتثال لاتفاقات الضمانات مع الوكالة ولالتزاماتها الدولية".


أنتوني بلينكن

الخارجية الأمريكية

واشنطن

إيران

الاتفاق النووى

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