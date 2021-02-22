وزير التموين: تخفيضات تصل إلى 35% على 15 سلعة بمعارض أهلا رمضان.. صور

كتب ــ مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض اهلا رمضان سوف تنتشر بالمحافظات كالعام الماضي بتخفيضات كبيرة تصل إلى 35 %، مشيرا إلى دخول 15 سلعة حيز التخفيض فى معارض أهلا رمضان هذا العام كالأرز والزيت والسكر والدقيق والسمنة والصلصة والشاي والفول والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة وقمر الدين والمكرونة بوزن وسعر ثابت في كل السلاسل والسوبر ماركت التي سوف تدخل المعرض هذا العام.



وأكد المصيلحى وجود تنسيق كامل مع المحافظين لاختيار الأماكن التى سوف تنشأ بها تلك المعارض طبقا لاحتياجات سكان كل محافظة بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات.



وأضاف، أن الوزارة سوف تقوم بعمل كوبونات للقادرين بفئات مالية مختلفة طبقا لقدرة المتبرعين بها للمواطنين لصرفها من المجمعات الاستهلاكية كالعام السابق، مؤكدا أنه سيسمح بدخول منافذ جمعيتي فى معارض اهلا رمضان بناء على طلب صاحب المنفذ.



وخلال اجتماعه مع رؤساء 15 سلسلة تجارية طالب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رؤساء السلاسل التجارية بوجود ركن فى كل سلسلة تجارية وسوبر ماركت تحت اسم أهلا رمضان يشمل كل السلع الأساسية واحتياجات المواطنين من السلع الرمضانية، إضافة إلى تجهيز شنط رمضان كالعام الماضى بأسعار متفاوتة تبدأ من 75 جنيها و100 جنيه و150 جنيها، تشمل كل السلع المتفق عليها سابقا، لافتا إلى أن المجمعات الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1350 مجمعا سوف تشارك بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 25 % بسلع ذات جودة عالية أيضا.























