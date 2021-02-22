وزير التضامن: نعمل على حماية الأسرة من الطلاق وتحسين جودة المواطن منذ طفولته

وأوضحت الوزيرة، خلال لقائها مع ممثلي الجمعيات الأهلية، وذلك بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بأهمية تغيير القوى الناعمة للمواطن المصري.

وأضافت: "تطوير القرى المصرية سبقها تطوير المناطق غير الحضارية، التي تعتبر مهمة وطنية وانسانية يحب مشاركة المجتمع المدني بها، ولن تستطيع الحكومة القيام بالعمل بمفردها، لذلك كان يجب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والعمل معا بصدق لتحقيق التنمية المستدامة 2030".

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التضامن، فور وصولها لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تفعيل دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المشروعات الاجتماعية.

ومن المنتظر أن تتضمن زيارة وزير التضامن الاجتماعي: تفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة في مدينة بورفؤاد، بالإضافة لزيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي، ثم تفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة بمحافظة بورسعيد.