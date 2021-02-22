اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير التضامن: نعمل على حماية الأسرة من الطلاق وتحسين جودة المواطن منذ طفولته

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:21 م
وزير التضامن: نعمل على حماية الأسرة من الطلاق وتحسين جودة المواطن منذ طفولته نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
بورسعيد - مدحت وهبة - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على حماية الأسرة من الطلاق، كما أنها معنية بتحسين جودة المواطن منذ طفولته وحتى ما بعد بلوغه سن المعاش. 
 
وأوضحت الوزيرة، خلال لقائها مع ممثلي الجمعيات الأهلية، وذلك بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بأهمية تغيير القوى الناعمة للمواطن المصري. 
 
وأضافت: "تطوير القرى المصرية سبقها تطوير المناطق غير الحضارية، التي تعتبر مهمة وطنية وانسانية يحب مشاركة المجتمع المدني بها، ولن تستطيع الحكومة القيام بالعمل بمفردها، لذلك كان يجب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والعمل معا بصدق لتحقيق التنمية المستدامة 2030".
 
واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التضامن، فور وصولها لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تفعيل دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المشروعات الاجتماعية. 
 
ومن المنتظر أن تتضمن زيارة وزير التضامن الاجتماعي: تفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة في مدينة بورفؤاد، بالإضافة لزيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي، ثم تفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد

محافظة بورسعيد

التضامن الاجتماعي

الضواحي

الجمعيات الأهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التضامن: شعارنا المرحلة المقبلة "الانتقال إلى الإنتاج"

الإثنين، 22 فبراير 2021 01:56 م

وزير التضامن للجمعيات الأهلية: لابد أن نعمل معا لتحقيق ما بعد التنمية المستدامة 2030

الإثنين، 22 فبراير 2021 01:41 م

وزيرة التضامن ومحافظ بورسعيد يبحثان تنشيط العمل الاجتماعى.. فيديو لايف

الإثنين، 22 فبراير 2021 01:08 م

وزير التضامن تلتقى ممثلى الجمعيات الأهلية فى بور سعيد.. فيديو وصور

الإثنين، 22 فبراير 2021 01:07 م

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لوزيرة التضامن لجهودها داخل المحافظة.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:32 م

وزيرة التضامن تتفقد مشروعات الوزارة ومركز تأهيل مرضى الإدمان ببورسعيد

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:50 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة