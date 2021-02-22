اليوم السابع
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وزير التضامن للجمعيات الأهلية: لابد أن نعمل معا لتحقيق ما بعد التنمية المستدامة 2030

الإثنين، 22 فبراير 2021 01:41 م
وزير التضامن للجمعيات الأهلية: لابد أن نعمل معا لتحقيق ما بعد التنمية المستدامة 2030 كلمة وزيرة التضامن لممثلى الجمعيات الأهلية ببورسعيد
بورسعيد - مدحت وهبة - محمد عزام

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أكدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، لممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني: لابد أن نعمل معا لتحقيق ما بعد التنمية المستدامة 2030، مضيفه لهم قائلة : "لكم دور فى بناء الدولة".

وأشادت، خلال لقائها مع ممثلى الجمعيات الأهلية، وذلك بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، بالنماذج الناجحة للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى بورسعيد، خاصة نجاحهم فى تحويل المناطق التى جرى تطويرها وتطوير سلوك سكانها، موضحه : "وزارة التضامن فى كل بيت وتفخر أننا نخدم كل بيت، ونطمع بالشراكة مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى الناجحة ببورسعيد فى مصر كلها فوطنيتهم العالية يجب أن تتخطى بورسعيد فى المستقبل" .

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التضامن، فور وصولها لديوان عام المحافظة، وعُقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تفعيل دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المشروعات الاجتماعية

ومن المنتظر أن تتضمن زيارة وزير التضامن الاجتماعي: عقد اجتماع مع شباب المتطوعين بقاعة فايزة أبو النجا فى ديوان عام المحافظة، وتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة فى مدينة بورفؤاد، بالاضافة لزيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي، ثم تفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة بمحافظة بورسعيد.

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بورسعيد

محافظ بورسعيد

وزيرة التضامن الاجتماعى

ممثلى الجمعيات الاهلية ببورسعيد

وزيرة التضامن مع ممثلى الجمعيات الاهلية

التنمية المستدامة

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