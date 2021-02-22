وزير الإنتاج الحربى يستقبل عددا من ممثلى الشركات العالمية المشاركة بـIDEX 2021

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى ممثلى عدد من الشركات المشاركة بمعرض " IDEX 2021 " المقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21-25 فبراير الحالى، كما قام الوزير " مرسي" بزيارة جناح شركة تاليس وألتقى "بباتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس الفرنسية وذلك خلال فاعليات اليوم الثانى من المعرض، خلال مشاركته بفعاليات " IDEX 2021" أبو ظبى.

وتمثلت اللقاءات فى قيام ممثلو شركة " ED PRO" الصربية بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى حيث قام ممثلو الشركة الصربية باستعراض إمكانياتها التصنيعية من خلال إجراء عرض تقديمى عن أبرز منتجاتها من (الذخائر / والمحركات ) وغيرها من المنتجات العسكرية ومشاركتها فى المعارض الدولية المتخصصة، وأشاد " مرسي" بما شاهده من منتجات حربية للشركة الصربية مواكبة لأحدث التكنولوجيات المستخدمة حول العالم كما أشار إلى العلاقات التاريخية القوية بين الشركات الصربية وشركات الإنتاج الحربى، حيث تهتم الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية فى مختلف مجالات التصنيع العسكرى وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

كما استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربى، وفد شركة "هيونداى الكورية" التى تعمل فى صناعة المدرعات واطلع على معروضات الشركة من المعدات العسكرية.

وأعرب "مرسى " خلال اللقاء عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، ودعا الشركة لتبادل الزيارات والوفود مع شركات الإنتاج الحربى للاطلاع على التكنولوجيا المتوفرة لدى الجانبين، وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك قامت شركة " أكس كلابر" بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى وأطلع الوزير " مرسي" والوفد المرافق لسيادته على منتجات هذه الشركة العاملة فى مجال محركات المدرعات، كما دعا ممثلو الشركة لزيارة شركات وزارة الإنتاج الحربى للاطلاع عن كثب على الإمكانيات التكنولوجية المتوافرة بالشركات وتحديد اوجه للتعاون على ارض الواقع.

كما التقى وزير الدولة للإنتاج الحربى بوفد من البحرين لبحث سبل التعاون المشترك.

وفى ختام فعاليات اليوم الثانى بالمعرض قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى بزيارة جناح شركة تاليس الفرنسية والتقى بالسيد باتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس ، حيث قام الوزير " مرسي" فى بداية اللقاء بإجراء عرض تقديمى عن شركات ووحدات الإنتاج الحربى وكذلك الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية المتوفرة بتلك الشركات، وأشاد "مرسى " بقوة العلاقات التى تجمع بين الطرفين وضرورة العمل على تعزيزها، وعن فخره بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية للشركات الفرنسية المشاركة فى المعرض، والتى تسعى وزارة الإنتاج الحربى إلى الاطلاع عليها عن كثب من خلال إيفاد وفود من الأطقم الفنية والمتخصصين بشركات الإنتاج الحربى لنقل التكنولوجيات الحديثة إلى مصر وتحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.

من جانبه أشاد باتريس كين رئيس مجموعة شركات تاليس الفرنسية بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية وفنية متطورة بجناح وزارة الإنتاج الحربى بالمعرض، والتى تعكس قوة مصر وتقدمها فى مجال الصناعات العسكرية كما أعرب " باتريس كين " عن تطلعه لزيادة التعاون بين شركة تاليس وشركات وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه شركاتها من مقومات تكنولوجية وبشرية تساهم فى إقامة شراكة صناعية ناجحة.

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربى عددا من أجنحة الشركات الأخرى المشاركة بالمعرض للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى مجال أنظمة التسليح، ووجه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض ""EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر نهاية هذا العام.