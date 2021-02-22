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وزيرة الصحة تصل الأقصر لتفقد المستشفيات بمنظومة التأمين الصحى.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:14 ص
وزيرة الصحة تصل الأقصر لتفقد المستشفيات بمنظومة التأمين الصحى.. صور محافظ الاقصر يستقبل وزيرة الصحة
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل منذ قليل المستشار مصطفى اللهم محافظة الأقصر، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، وذلك لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكاني، والمتحدث الرسمى للوزارة ، أن زيارة الوزيرة تأتى فى إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى انطلقت فى محافظة الأقصر يوم الثلاثاء 17 من فبراير الجاري.

وأشار "مجاهد" إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، والاطمئنان على الخدم.

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وزيرة الصحة

الاقصر

مساعد وزيرة الصحة

منظومة التامين الصحى الشامل بالاقصر

العمل بمنظومة التامين الصحى الشامل

مستشفيات الاقصر

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