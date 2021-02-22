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وزيرة الخزانة الأمريكية: من المفيد دراسة الفيدرالى إصدار عملة رقمية بالدولار

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:55 م
وزيرة الخزانة الأمريكية: من المفيد دراسة الفيدرالى إصدار عملة رقمية بالدولار وزاره الخزانه الامريكيه
كتب أحمد عرفة

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنه من المفيد أن يدرس الفيدرالي إصدار عملة رقمية بالدولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزيرة الخزانة جانيت يلين بحثت في اتصال هاتفي مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان قضايا من بينها التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان، أن يلين "أكدت ضرورة التصدي للتحديات الشاقة المتمثلة في إنهاء جائحة كوفيد-19، ودعم تعافي الاقتصاد العالمي، ومكافحة التفاوت في الدخل، والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ".

 

 

 


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