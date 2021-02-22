اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن تتفقد مشروعات الوزارة ومركز تأهيل مرضى الإدمان ببورسعيد

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:50 ص
وزيرة التضامن تتفقد مشروعات الوزارة ومركز تأهيل مرضى الإدمان ببورسعيد نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى
كتب ـ مدحت وهبة ـ محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجرى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين زيارة الى محافظة بورسعيد، تستهلها بلقاء محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بديوان عام المحافظة، يعقب ذلك اجتماعا مع الجمعيات الاهلية العاملة بالمحافظة .

كما تتوجه القباج إلى مدينة بورفؤاد لتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة لتأهيل مرضى الادمان الذي قام رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخراً بالإضافة الى زيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي التي تم إنشاؤها بالجامعة وفقاً لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع مختلف الجامعات المصرية .

وعقب الانتهاء من الافتتاح تتوجه القباج إلى مدينة بورسعيد حيث تقوم بتفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة بعد تطويرها .

 


وزيرة التضامن

تأهيل مرضى الادمان ببورسعيد

مساكن فاطمة الزهراء

مساكن الأمل

بور سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة