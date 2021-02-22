وزيرا خارجية أمريكا وإيطاليا يؤكدان دعمهما للسلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا

كتب أحمد عرفة

أكد وزير خارجية أمريكا أنتونى بلينكن ووزير خارجية إيطاليا دعمهما للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثت هقناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدانت إيطاليا بشدة الاعتداء، على وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا أمس، مشددة على أنها ستكون بجانب ليبيا فى هذة المرحلة الحاسمة.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإيطالية: "مع الإعراب عن تضامنها مع الوزير باشاغا وأعضاء فريقه في هذا المشهد غير المقبول، إيطاليا تناشد كل الجهات الليبية، بالامتناع عن أي عمل يهدف إلى المساس بمسار الاستقرار الليبي الذي رسمه منتدى الحوار السياسي الليبي، مع تعيين أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة لقيادة البلاد لانتخابات 24 ديسمبر 2021"، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.