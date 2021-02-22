وزارة الدفاع الأمريكية: ندعم توسيع مهمة الناتو بالعراق ولا خطط لزيادة قواتنا

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها تدعم وتريد أن ترى تسوية سياسية وإنهاء الحرب في اليمن خلال الفترة الراهنة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: ندعم توسيع مهمة الناتو في العراق ولا خطط لزيادة قواتنا.

وفى وقت سابق قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: سنعمل مع العراقيين للحصول على معلومات حول استهداف سفارتنا في بغداد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الهجمات على سفارتنا في بغداد خطيرة ولدينا الحق بالدفاع عن أنفسنا.