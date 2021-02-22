اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 11:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزارة الدفاع الأمريكية: ندعم توسيع مهمة الناتو بالعراق ولا خطط لزيادة قواتنا

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:17 م
وزارة الدفاع الأمريكية: ندعم توسيع مهمة الناتو بالعراق ولا خطط لزيادة قواتنا البنتاجون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها تدعم وتريد أن ترى تسوية سياسية وإنهاء الحرب في اليمن خلال الفترة الراهنة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: ندعم توسيع مهمة الناتو في العراق ولا خطط لزيادة قواتنا.

وفى وقت سابق قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: سنعمل مع العراقيين للحصول على معلومات حول استهداف سفارتنا في بغداد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الهجمات على سفارتنا في بغداد خطيرة ولدينا الحق بالدفاع عن أنفسنا.

 


وزاره الدفاع

أمريكا

العراق

اليمن

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة