وثائقى بى بى سى: ترامب عرض على رئيس كوريا الشمالية توصيله لمنزله بطائرة الرئاسة الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

كشف فيلم وثائقى جديد لبى بى سى، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عرض على رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، أن يوصله إلى المنزل على متن طائرة إير فورس وان، وذلك بعدما التقى كلاهما للمرة الثانية فى قمة فى هانوي بفيتنام عام 2019.

وأوضحت صحيفة بيزنس انسايدر، أن وثائقى بى بى سى الذى ياتى فى ثلاث حلقات بعنوان " ترامب يسيطر على العالم" يكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات ترامب وكيم غير الناجحة بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وأخبر ترامب، الذى غادر الاجتماع بشكل مفاجئ، الصحافة فى هذا الوقت أنه فى بعض الأحيان تضطر إلى المشى. لكن قيل أن ترامب قدما أولا عرضا غير معتاد. وقال ماثيو بوتنجير، أبرز خبراء آسيا فى مجلس الأمن القومى فى إدارة ترامب إن الرئيس السابق عرض على كيم أن يوصله على منزله على متن إير فورس وان.

وقال بوتنجير لبى بى سى إن إن، الرئيس عرف أن كيم وصل إلى على متن قطار استغرق عدة أيام للوصول من الصين على هانوي، وقال الرئيس أستطيع أن أوصلك على المنزل فى ساعتين لو أردت، وكانت بادرة كريمة، ورفض كيم العرض، وفقا لبوتنجير.

وشملت سلسلة بى بى سى أيضا مقابلة مع مستشار الأمن القومى لترامب فى هذا الوقت جون بولتون، الذى كان حاضرا فى القمة.

وقال بولتون، إن فى الوقت الذى كانوا يتوجهون فيه للاجتماع، كان ترامب واثقا من أنه يستطيع أبرام اتفاق معه بمجرد وجوده فى الغرفة مع كيم.

وقال بولتون وفقا لصحيفة التايمز البريطانية، إن ترامب اعتقد بشكل واضح أنه لديه صديق مفضل جديد وهو كيم جونج أون. واعتقد ترامب أن العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج كانت عظيمة لأنها هو وكيم أصدقاء. وكان هذا تصور خطير للغاية.