واشنطن: الهجمات الأخيرة فى العراق قامت بها جماعات مدعومة من إيران

كتب أحمد عرفة

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "سنحمل إيران مسؤولية الهجمات التى يقوم بها وكلاؤها والتى تستهدف الأمريكيين، وفقا لمصادر إعلامية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه تم استعمال أسلحة إيرانية الصنع فى الهجمات بالعراق.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الهجمات الأخيرة فى العراق قامت بها جماعات مدعومة من إيران.

وخلال أقل من 48 ساعة فقط شهدت العاصمة العراقية بغداد ثانى عملية إرهابية فى ظل اشتعال أزمة الإرهاب فى العراق، واستهداف القوات الأمريكية والسفارة الأمريكية المتواجدة فى العاصمة، حيث استهدفت صواريخ كاتيوشا، مساء الاثنين، محيط السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء ببغداد، وأمدت خلية الإعلام الأمنى فى العراق سقوط صاروخين كاتيوشا على المنطقة الخضراء دون وقوع إصابات.

وبحسب قناة العربية، فإن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت السفارة الأمريكية الواقعة فى المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة فى العاصمة العراقية بغداد، وأشارت القناة، إلى أن إحدى القذائف سقطت خارج محيط المنطقة الخضراء فيما سقطت الأخريان داخلها.