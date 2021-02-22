هدم منزل شنوان المحترق بسبب انفجار أسطوانة غاز وترميم عقارين مجاورين.. صور

المنوفية - محمد فتحى

عاينت منذ قليل لجنة فنية بمجلس مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، المنزل الذى وقع فيه الانفجار أمس بقرية شنوان، والذي نتج عنه انهيار واجهة المنزل، بحضور هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، ورئيس الوحدة ورئيس الإدارة الهندسية بمجلس المدينة ومندوب من الإسكان مسعد راشد من مجلس المدينة وفنيي الوحدة.

وأكدت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، أن اللجنة قررت ترميم المنزلين المجاورين للمنزل محل الانفجار يمينا ويسارا، وأصدرت قرارا بهدم المنزل محل الانفجار.

وكان 3 أشخاص قد أصيبوا أمس فى انفجار أسطوانة بوتاجاز، الأمر الذى تسبب فى إنهيار إحدى الحوائط من عقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم إطفاء الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد المغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد من 3أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز، الامر الذى تسبب فى إنهيار إحدى الحوائط من عقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم إطفاء الحريق ،وتم نقل المصابين إلى المستشفى،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.