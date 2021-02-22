هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.09%

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% خاسراً 8.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9077.62 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.5% رابحاً 405.97 نقطة ليغلق عند مستوى 27502.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 382.5 مليون سهم بقيمة 14.8 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.04%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.51%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.21%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.10%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.04%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 5.87%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.03%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.64%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.39%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.75%.

وقفز 93 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.95%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.93%، وتراجع 98 سهماً على رأسها سهم "أم آي سي" بنسبة 5.88%، ثم سهم "أسلاك" بنسبة 3.84%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 3.13%، فيما تصدر سهم "وفرة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 914.6 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، عن قرار مجلس الإدارة بإعفاء المهندس زينان سالم علي اليامي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وتكليف مقعد إبراهيم رمثان العتيبي بمهام الرئيس التنفيذي.

كما أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة أحمد ثاني المطروشي من مجلس الإدارة وتعيين هاني عثمان باعثمان بدلاً منه.

في سياق آخر أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، مسك السعودية، بأنه قد صدر طلب إجرائي عن محكمة بداية عمان مفاده بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بخصوص الأموال العائدة للمحكوم عليها شركة مسك الأردن التي لدى شركة مسك السعودية والبالغة 11.9 مليون ريال سعودي وبأن رئيس محكمة التنفيذ يطلب تحويل هذه المبالغ لحساب القضية التنفيذية.

في سياق منفصل أعلنت هيئة سوق المال السعودية، ه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد (5) مشتبهاً بهم للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 و8 من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من خلال المعرف (@abukhalidahmid)، ومنتدى هوامير البورصة السعودية من خلال المعرف (بايسون الأسهم) بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (37) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20/01/2020م وإلى 01/10/2020.