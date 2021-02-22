اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 08:40 م
خالد صلاح
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نيجيريا تسجل 8ر26 مليون شخص تحت خط الفقر بقاعدة البيانات الحكومية

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:08 م
نيجيريا تسجل 8ر26 مليون شخص تحت خط الفقر بقاعدة البيانات الحكومية الفقر فى افريقيا
(أ ش أ)

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 أعلنت الحكومة النيجيرية عن تسجيل 8ر26 مليون نيجيري فقط ممن يعيشون تحت خط الفقر في نيجيريا بقاعدة البيانات الحكومية.

وقالت سادية عمر فاروق، وزيرة الشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية وإدارة مكافحة الكوارث النيجيرية - خلال الحوار الوزاري بشأن السجل الاجتماعي الوطني - إنه جرى تسجيل هذا العدد فقط حتى الآن من بين 82.9 مليون يعيشون تحت خط الفقر في نيجيريا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.

وأوضحت أن الحكومة تتوقع إضافة 20 مليون فقير آخرين إلى قاعدة البيانات وتسجيلهم في سجل الرد السريع وتحديد هويتهم.

وأشارت إلى أن هذا السجل الحكومي الوطني يوفر بصورة تلقائية أكبر قاعدة بيانات لأي عملية اندماج اجتماعي أو تدخل للحماية الاجتماعية في نيجيريا.

 

 

 


نيجيريا

أبوجا

خط الفقر

قاعدة بيانات السجل الحكومي

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