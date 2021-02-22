اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر تفاصيل وضوابط النجاح بامتحانات الهوية لطلاب المدارس الدولية

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:26 م
ننشر تفاصيل وضوابط النجاح بامتحانات الهوية لطلاب المدارس الدولية المدارس الدولية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تم الكشف عن تفاصيل وضوابط النجاح بامتحانات الهوية القومية للعام الدراسي 2020- 2021، لطلاب المدارس الدولية بالصف الثالث الإعدادي.
 
وسيعقد امتحان مجمع في مادتي (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية) بنفس توقيت امتحان الفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية.
 
كما سيتم عقد باقي مواد الهوية القومية (التربية الدينية / التربية القومية) في نهاية الفصل الدراسي الثاني مع باقي الطلاب، حيث أن الزمن المخصص للامتحان ساعة ونصف.
 
وعن ضوابط النجاح لطلاب المدارس الدولية، ستكون على النحو التالي: يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني
 
والطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.
 
 
 
 

التربية والتعليم

مواد الهوية

طلاب المدارس الدولية

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التربية والتعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة قريبا.. وتؤكد: الاختبارات إلكترونية وستصل للطلاب باللجان قبل انطلاق وقت الاختبار بثوانٍ قليلة.. وانتهاء مقابلات اختيار رؤساء لجان السير والمراقبين

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:00 ص

وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يفتتح المعرض الخيرى السنوى الخيرى.. صور

الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:11 م

وزير التربية والتعليم :حققنا 340 مليون مشاهدة على منصة إدارة التعليم

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:08 م

اعرف مواعيد امتحاناتك بعد قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة.. فيديو

الإثنين، 15 فبراير 2021 05:56 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة