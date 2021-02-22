ننشر تفاصيل وضوابط النجاح بامتحانات الهوية لطلاب المدارس الدولية

كتب محمود طه حسين

تم الكشف عن تفاصيل وضوابط النجاح بامتحانات الهوية القومية للعام الدراسي 2020- 2021، لطلاب المدارس الدولية بالصف الثالث الإعدادي.

وسيعقد امتحان مجمع في مادتي (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية) بنفس توقيت امتحان الفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية.

كما سيتم عقد باقي مواد الهوية القومية (التربية الدينية / التربية القومية) في نهاية الفصل الدراسي الثاني مع باقي الطلاب، حيث أن الزمن المخصص للامتحان ساعة ونصف.

وعن ضوابط النجاح لطلاب المدارس الدولية، ستكون على النحو التالي: يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني

والطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.