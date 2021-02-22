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نقلة نوعية في حياة الملايين.. تعرف على الأهداف الرئيسية لمبادرة حياة كريمة

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:20 م
نقلة نوعية في حياة الملايين.. تعرف على الأهداف الرئيسية لمبادرة حياة كريمة مباردة حياة كريمة
كتب على عبد الرحمن

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تعتبر مبادرة حياة كريمة أحد أهم المبادرات الرئاسية التي حققت وتحقق نقلة نوعية في حياة الملايين من الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع، حيث تختار الدولة عددا من المشروعات الحيوية التي يحتاجها أهل هذه القرى.


وحينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة حياة كريمة فى بداية عام 2019، أكد أن المواطن المصرى البطل الحقيقيى الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردا وتحمله كلفة الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، حيث وجه الرئيس الرئيس الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود وإطلاق المبادرة.
 

تدور أهداف المبادرة فيما يلى:


 
1- تنمية شاملة لكافة التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق.
2- سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية.
3- تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب.
4- التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل.
5- الاستثمار فى تنمية الإنسان لتعظيم قيمة الشخصية المصرية.
6- سد لفجوات التنموية بين القرى للقضاء على الفقر.
7- تحفيز قيم المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
8- استيعاب القدرات الشبابية المتطوعة وتوجيه جهودها للعمل الخيرى والتنموى.
9- تحسين البنية التحتية من شبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى.
10- التخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بمحافظات مصر لضمان حياة كريمة.


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

تطوير القرى

تطوير الريف

مبادرة الرئيس حياة كريمة

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