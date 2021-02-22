اليوم السابع
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نقابة الأطباء تبحث مع لجنة الصحة بمجلس النواب إصلاح هيكل الأجور للفريق الطبى

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:56 م
نقابة الأطباء تبحث مع لجنة الصحة بمجلس النواب إصلاح هيكل الأجور للفريق الطبى اجتماع نقابة الأطباء مع لجنة الصحة بمجلس النواب
كتبت ـ آية دعبس

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اجتمعت هيئة مكتب نقابة الأطباء، ظهر اليوم الاثنين، برئاسة النقيب الدكتور حسين خيرى مع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم وبحضور أعضاء اللجنة وأعضاء هيئة المكتب الدكتورة نجوى الشافعى وكيل النقابة، والدكتور أسامة عبد الحى أمين عام النقابة، والدكتور جورج ناشد أمين عام مساعد النقابة، والدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة، وذلك لمناقشة الأجندة التشريعية للفصل التشريعي الجديد التى تخص الأطباء.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الاجتماع ناقش 5 قوانين خاصة بالأطباء والفريق الطبى، هم: تعديل القانون 16 لسنة 2018 والخاص بضم شهداء الأطباء لصندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية، وقانون المسئولية الطبية، وقانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية وأفراد الطاقم الطبى، وإصلاح هيكل الأجور للفريق الطبى، بالإضافة إلى قانون إقرار شهادة موحدة للتخصصات الطبية المختلفة .
 
كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، دعمها لمشروع القانون المقدم من الدكتورفريدى البياضى عضو مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 والخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابى ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والامنية وأسرهم ، وذلك لضم شهداء الفريق الطبى للمخاطبين بهذا القانون.
 
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اجتماع نقابة الأطباء مع لجنة الصحة بمجلس النواب
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اجتماع نقابة الأطباء مع لجنة الصحة بمجلس النواب
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اجتماع نقابة الأطباء مع لجنة الصحة بمجلس النواب


نقابة الاطباء

مجلس النواب

شهداء الاطباء

قانون المسئولية الطبية

اجور الاطباء

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