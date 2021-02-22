نصائح للتعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. تعرف عليها

كتبت ــ رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه بعض النصائح الهامة للتعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع لضمان عدم التعرض لأى خصومات ناتجة عن عدم ضبط العداد علاوة على الخطوات التي يجب اتباعها عند فقد كارت الشحن ، وهى كالاتي:

1- عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

2-ضع الكارت فى العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

3- قبل مغادرة الفنى تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

4- ينصح دائما بوضع الكارت بالعداد قبل عملية الشحن

5- ماهى الإجرات المتبعة فى حالة ضياع الكارت:

هنا لابد من التفرقة فى حالة ضياع الكارت عما اذا كان المشترك هو صاحب الشقة أم مستأجر (منتفع)

حيث يقوم المواطن بالحضور لمقر الفرع التابع له المشترك ويقوم بإحضار صورة العداد أو رقم العداد بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى للاطلاع عليها للتأكد أنه المال، وفى حالة أنه المستأجر فى هذه الحالة يلزم :

1-عمل محضر فقد كارت.

2- تقديم عقد إيجار سارى عن الفترة التى تقدم بها موثق من صاحب العداد

3- صورة من بطاقة الرقم القومى

4- وبعد استكمال تلك الاجراءات يقوم بدفع قيمة الكارت الجديد طبقا للرسوم المقررة بالشركة ويتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس الوقت .