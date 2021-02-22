"نستله" تحقق أفضل معدلات النمو الداخلي خلال 5 أعوام بنسبة 3.6%

"مارك شنايدر": نجحنا بتحقيق تحسينات في الأرباح والعائد على رأس المال للعام الثالث على التوالي



أعلنت شركة "نستله" نتائجها المالية للعام 2020، والذي يشمل عملياتها في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سجلت أفضل معدلات النمو الداخلي الفعلي خلال الأعوام الخمس الماضية، وشهدت كل منطقة نمواً إيجابياً واسع النطاق، مع زخم قوي في روسيا وألمانيا والمملكة المتحدة. كما واصلت المنطقة تحقيق مكاسب في حصتها السوقية، بدعم من أغذية الحيوانات الأليفة، والقهوة، إضافة إلى منتجات الأغذية النباتية.

كشفت النتائج المالية أن النمو العضوي سجل نسبة 3.6% مسجلاً بذلك أعلى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية، وتسارعت وتيرة النمو الداخلي الفعلي نسبة 3.2%، بينما ساهم التسعير بنسبة 0.4% وشهد تحسناً متواصلاً خلال العام، لاسيما في الأسواق الناشئة، بدعم من الأداء القوي في الأمريكيتين والأعمال العالمية لأغذية "بيورينا" للحيوانات الأليفة و"نستله هيلث ساينس"، وبالنسبة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد حققت نموا عضويا بنسبة 2.9%، و3.3% نمو داخلي فعلي، و-0.4% في التسعير.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بالأداء القوي في الأمريكيتين واستمرار النمو القوي للمبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان النمو في منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا إيجابياً، وسجل معدل النمو العضوي في الأسواق المتقدمة أداء قوياً بنسبة 3.8%، وتحسن النمو في الأسواق الناشئة خلال العام ليصل إلى 3.4%.

ووصل هامش الأرباح التجارية الأساسية إلى 17.7% بارتفاع 20 نقطة أساس بالعملة الثابتة و10 نقاط أساس حسب النتائج المعلنة، في حين ارتفع هامش الأرباح التجارية التشغيلية إلى 16.9% بواقع 210 نقطة أساس حسب النتائج المعلنة، فيما ارتفعت الأرباح الأساسية للسهم بنسبة 3.5٪ بالعملة الثابتة وانخفضت بنسبة 4.5٪ حسب النتائج المعلنة، لتصل إلى 4.21 فرنك سويسري. وحافظت أرباح السهم على استقرارها عند 4.3 فرنك سويسري حسب النتائج المعلنة.

وقد بلغ التدفق النقدي الحر 10.2 مليارات فرنك سويسري، وارتفع العائد على رأس المال الاستثماري في المجموعة بمعدل 240 نقطة أساس إلى 14.7%.

وأعلن مجلس الإدارة نيته لاقتراح توزيع أرباح بقيمة 2.75 فرنك سويسري للسهم الواحد، بزيادة قدرها 5 سنتيماً. وفي حال الموافقة، سيكون هذا العام السادس والعشرين للشركة الذي تحقق فيه ارتفاعاً في أرباحها. وبصورة إجمالية، إذ تم إعادة 14.5 مليار فرنك سويسري للمساهمين في العام 2020 عبر مجموعة من توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

بينت نتائج الأعمال أن أسعار الصرف الأجنبي أدت إلى انخفاض المبيعات بنسبة 7.9% بما يعكس الثقة بالفرنك السويسري مقابل معظم العملات. وأثرت عمليات التصفية سلباً على المبيعات بنسبة 4.6%. ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي المبيعات المعلنة بنسبة 8.% لتصل إلى 84.3 مليار فرنك سويسري مقارنة مع 92.6 مليار فرنك سويسري في العام 2019.

ولفتت نتائج الأعمال إلى أن إدارة المحفظة تحقق تقدم مستمر، حيث أكملت شركة نستله بيع منتجات وأعمال "ينلو" لمنتجات حليب الفول السوداني وعصيدة الأرز المعلبة في الصين، وتوصلت إلى اتفاق لبيع علاماتها التجارية الإقليمية لمياه الينابيع، وأعمال المياه النقية وخدمة توصيل المشروبات في الولايات المتحدة وكندا. ووصل معدل تدوير المحفظة منذ عام 2017 نحو 18٪ من إجمالي مبيعات هذا العام.

ومن المتوقع ارتفاع النمو العضوي للمبيعات خلال العام 2021 بمعدل متوسط من خانة واحدة، وتواصل التحسن المعتدل في هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي، وارتفاع الأرباح الأساسية للسهم الواحد بالعملة الثابتة وارتفاعاً في كفاية رأس المال، وعلى المدى المتوسط يُتوقع مواصلة النمو العضوي المتوسط من خانة واحدة في المبيعات، واستمرار التحسن المعتدل في هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي، ومواصلة ترشيد توزيعات رأس المال وتحسين كفاءة رأس المال.

قال مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة "نستله" : "إن العام 2020 كان حافلاً بالصعوبات بالنسبة للكثيرين، إلا أن تداعياته وحدتنا معاً وقربتنا من بعضنا الآخر، وأود أن أتوجه بجزيل الشكر لجميع كوادرنا البشرية وشركائنا بدأً من من المزارعين وصولاً إلى تجار التجزئة، الذين بذلوا قصارى جهدهم وتعاونوا معنا لضمان توريد الأغذية والمشروبات للمجتمعات حول العالم، وضمن بيئة الأعمال التي سادتها ظروف غير مسبوقة، نجحنا بتحقيق تحسينات في النمو العضوي والأرباح والعائد على رأس المال الاستثماري للعام الثالث على التوالي."