نانسى بيلوسى: إجراءات بايدن لمساندة الشركات الصغيرة تدعم الاقتصاد الأمريكى

كتب محمد سعودي

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلسة النواب الأمريكي، إن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها إدارة جو بايدن لإغاثة الشركات الصغيرة، ساعدت في مد شريان الحياة لهذه الشركات المتعثرة، ودعمت الاقتصاد الأمريكي.

وأصدرت نانسي بيلوسي بيانا بشأن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها إدارة بايدن وهاريس لدعم الشركات الصغيرة، ونشرته عبر حسابه الشخصي على تويتر، مؤكدة فيه إن بايدن مد شريان الحياة الذي من شأنه أن يحدث فرقا للشركات الصغيرة المتعثرة، وينقذ الوظائف الأمريكية ويقوى الاقتصاد الأمريكي، مع تعزيز العدالة.

وأضافت في بيانها:"ستعتمد إصلاحات إدارة بايدن على النجاحات الأخيرة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في زيادة المساعدة للشركات التي تضم عشرة موظفين أو أقل في المناطق الريفية المحرومة ومن خلال المقرضين المجتمعيين المتخصصين في خدمة تلك الأسواق".



نانسي بيلوسي عبر تويتر

وتابعت :"بينما يدفع الرئيس بايدن بهذه الإجراءات، يستعد مجلس النواب هذا الأسبوع لتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية للرئيس: تشريع تحويلي لسحق الفيروس وتقديم الإغاثة المطلوبة بشكل عاجل... لذا نحث الجمهوريين في الكونجرس على الانضمام إلينا في دعم حزمة الإغاثة الضرورية لهذه العائلات والشركات الصغيرة في مجتمعاتهم وفي جميع أنحاء البلاد".