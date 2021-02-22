نائب وزير التعليم يتابع تدريبات المدرسين بكفر الشيخ ويتفقد مدرسة رسمية اليوم

كتب محمود طه حسين

يتابع الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تدريبات المعلمين بمحافظة كفر الشيخ اليوم الإثنين. كما يتفقد إحدى المدارس الحكومية الرسمية لمعاينتها وتحويلها إلى مدرسة دولية حكومية رسمية على غرار 13 مدرسة دولية موجودة فى مختلف المحافظات تتبع وزارة التربية والتعليم، تقدم تعليما متميزا بمناهج دولية بأسعار مخفضة تناسب الطبقات التى تحتاج إلى تعليم دولى لأبنائها بمبالغ مناسبة.



وقال نائب وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص، إن المدارس الدولية الحكومية تجربة عظيمة وفريدة من نوعها ترغب الوزارة والجهات المسئولة فى التوسع فيها لنجاحها وتحقيقها طفرة كبيرة فى التعليم الحكومى كما أنها منافس قوى للتعليم الدولى الخاص.



وأكدت وزراة التربية والتعليم الفني أن الوزارة لديها 13 مدرسة حكومية دولية تقدم خدمة تعليمية بمناهج ذات طبيعة خاصة " دولية" معتمدة من الجهات المسئولة عن الشهادة الدولية منها شهادات البكالوريا الدولية والشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية.



وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية وIG".



وتوزع أماكن المدارس الدولية الحكومية على مستوى الجمهورية كالتالى:

- المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB



_ المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014/2015".



_ المدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014/2015".



_ المدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018/2019".



أما المدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG:

-المدرسة المصرية الدولية بالشروق.



_ المدرسة المصرية الدولية بالعبور



_ المدرسة المصرية الدولية ببورسعيد.



_ المدرسة المصرية الدولية بالمنصورة.



_ المدرسة المصرية الدولية بالإسكندرية.



_ المدرسة المصرية الدولية بدمياط.



_المدرسة المصرية الدولية بزهراء مدينة نصر.



_ المدرسة المصرية الدولية بمصطفى النحاس.



_ المدرسة المصرية الدولية بأكتوبر.

- المدرسة المصرية الدولية بطنطا.









